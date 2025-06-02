Последний доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), касающийся иранской ядерной программы, является беспристрастным и основывается на информации от инспекторов, работающих на местах.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе совместной пресс-конференции в Каире с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты, передает ТАСС.

«Подготовленный нами доклад беспристрастен и отражает действительность, как она есть, мы не являемся политически ангажированной стороной. Доклады агентства базируются на информации, полученной от наших наблюдателей на местах», — подчеркнул Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ также отметил, что в случае, если у агентства появляются сомнения в данных экспертов, работающих в Иране, руководство МАГАТЭ запрашивает у них разъяснения и в случае необходимости просит проверить ранее предоставленную информацию. Гросси указал, что агентство готово выслушать критические замечания всех сторон и обсудить с ними результаты своих наблюдений.