В Индии чиновник-коррупционер из штата Уттаракханд попытался избавиться от улики необычным способом — он съел взятку на глазах у полиции.

Об этом сообщает издание News9Live.

Сотрудник администрации округа Дехрадун Гулам Хаидер был пойман с поличным при получении двух тысяч рупий за оформление справки о месте жительства и кастовой принадлежности. Об этом факте сразу сообщил в полицию местный житель, которому чиновник и предложил «услугу» за деньги.

Когда в кабинет вошли сотрудники полиции, Хаидер попытался скрыть улики — он взял четыре купюры по 500 рупий в рот и проглотил их прямо при оперативниках. Его доставили в больницу, но извлечь деньги врачам не удалось.

Суд отправил чиновника под арест на 14 дней.