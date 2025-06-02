Бывшему министру национальной безопасности Азербайджана Эльдару Махмудову не удалось оформить новое удостоверение личности. Как пишет сайт Gununsesi, причиной стала его причастность к расследованию по так называемому «делу МНБ».

По информации источников, срок действия предыдущего документа истёк, и Махмудов попытался его обновить. Однако он столкнулся с ограничением, связанным с тем, что проходит по уголовному делу, расследуемому Генеральной прокуратурой.

Несмотря на то что Махмудова неоднократно вызывали на допрос в Главное следственное управление по делам о тяжких преступлениях, он не был арестован. Однако ему запрещён выезд за пределы страны.