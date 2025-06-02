3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. К ночи в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные осадки. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-21, днем — 24-29° тепла.

Атмосферное давление ниже нормы — 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются ливневые дожди и грозы. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, не исключается град, в высокогорных районах выпадет мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем — 23-28° тепла, в горах ночью 5-10, днем — 13-18° тепла.