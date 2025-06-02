Российская стратегическая авиация днём 1 июня понесла тяжелейшие потери не только за время полномасштабного вторжения в Украину, но и за всю историю своего существования. В целом эти потери можно назвать рекордными в мировом историческом контексте, ведь ни одна страна в мире, обладающая ядерным оружием и стратегической авиацией, не ощущала на себе удара такого масштаба.

Согласно данным, озвученным 1 июня СБУ в ходе непосредственного доклада главы службы Василия Малюка президенту Украины Владимиру Зеленскому, на российских аэродромах были уничтожены либо повреждены 41 самолёт стратегической авиации и ДРЛО. Удары наносились по самолётам, которые являются носителями ракет, регулярно применяющихся в ходе террористических ударов России по тыловой Украине.

Согласно пока документально не подтверждённой информации, в ходе операции «Паутина» были повреждены два самолёта ДРЛО А-50 — два из последних трёх, пригодных к выполнению задач.

Напомню, что 14 января и 23 февраля 2024 года ВСУ уничтожили два уникальных самолёта ДРЛО А-50. Теперь же можно говорить, что Россия не только понесла колоссальные потери в категории стратегической авиации, но и полностью лишилась комплекса воздушной разведки, поскольку один функциональный самолёт А-50 для такой огромной страны, как РФ, и множества стоящих задач — это ни о чём.

Но вернёмся к стратегическим ракетоносцам-бомбардировщикам, активно применявшимся в терроре против Украины.

В частности, Ту-95МС является носителем ракет Х-101/555/55. На сегодняшний день в России этот самолёт не производится. Ту-22М3 является носителем ракет Х-22/32. На сегодняшний день в России существует лишь имитация производства этих самолётов за счёт немногочисленных заделов, оставшихся по наследству СССР. Ту-160 является носителем Х-101, производство которого в России также имеет имитационный характер.

То есть 1 июня удар наносился по авиации, которая не только является уникальными носителями российских крылатых ракет, но и фактически не производится. То есть компенсации потерь не будет. Это целиком и полностью невозвратные потери, что не позволяет эти самолёты оценивать по их себестоимости. По факту, они не просто дороже себестоимости — они бесценны.

Во второй половине дня, а также к сегодняшнему утру стали появляться первые верифицированные кадры потерь со спутниковой съёмки. Благодаря этим кадрам только на аэродроме «Белая» были идентифицированы 8 уничтоженных и повреждённых самолётов, а именно: 3 уничтоженных и 1 повреждённый Ту-95МС и 4 уничтоженных Ту-22М3.

Очевидно, что верификация потерь российской стратегической авиации будет проводиться и в ближайшие дни. Вообще, она может растянуться на недели, и время от времени мы будем получать обновлённые данные с аэродромов «Оленья», «Белая», «Дягилево» и «Иваново».

Очевидно и то, что операция «Паутина» по сложности проведения и масштабу уже стала легендой среди подобного рода мероприятий. Буквально не так давно мы восхищались тем, как Израиль провёл уникальную операцию с устранением множества боевиков «Хезболлы» посредством подрыва их пейджеров. Но в сравнении с «Паутиной» пейджерная атака становится № 2.

Полтора года готовилась операция, и создавались условия для всего одного, единовременного удара дешёвых FPV-дронов непосредственно на территории страны, в которой контроль спецслужб за гражданами — на высочайшем уровне тоталитарной системы. В России простой гражданин не может спокойно высказаться в социальных сетях против войны или даже лайкнуть антивоенный пост, чтобы к нему уже через пару часов не постучались спецслужбы, арестовали и не посадили за решётку в колонию. А здесь мы говорим о подготовке масштабной атаки на объекты, входящие в ядерную триаду. Атаки изнутри.

Каков итог?

Россия понесла тяжелейшие репутационные потери, особенно накануне стамбульских встреч. В прошлый раз Мединский позволил себе наглость угрожать украинской делегации продолжением кровопролития и претензиями на новые территории. Но теперь, на фоне тлеющих фюзеляжей стратегической авиации, посланник Кремля будет более сдержанным в своей воинственности.

Накануне, в ночь на 1 июня, Россия провела масштабную террористическую атаку посредством дронов-камикадзе Shahed-136 по тыловой Украине. Российской делегации готовился кровавый фундамент посредством единственного инструмента, которым может пользоваться Россия, — террора против гражданского населения. Ответом же стал беспрецедентный удар по элементу российской ядерной триады и его обескровливание. И проходило это на глазах всего мира, буквально в прямом эфире, который устроила СБУ. Ядерную державу унижали в прямом эфире — и это видели не только антагонисты РФ, но и российские союзники, а также нейтральные страны. И опаснее всего для Москвы не то, что её беспомощность увидели те, кого российская пропаганда настойчиво называет «врагами», а те, из кого она пытается вырисовывать образ «друзей». Например, тот же самый Китай, делающий вполне недвусмысленные выводы из событий 1 июня.

1 июня 2025 года стало не имеющим аналогов в мире позором России.