Министерство юстиции Азербайджана сообщает, что 2 июня в 13:10 в жилом корпусе для осужденных № 12 исправительного учреждения Пенитенциарной службы произошло обрушение кровли, в результате чего один из заключенных получил смертельные травмы.

Погибшим оказался Мустафаев Мовлам Мухтар оглу, осужденный по ст. 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Отмечается, что другие заключенные и сотрудники учреждения не пострадали.

Прокуратура Гарадагского района Баку проводит проверку по факту происшествия.