Аналитик GEOINT Крис Биггерс опубликовал первые спутниковые снимки аэродрома Белая в Иркутской области после украинской операции «Паутина».

На одном из снимков, по его данным, зафиксированы три уничтоженных стратегических бомбардировщика Ту-95МС, один повреждённый Ту-95МС и один уничтоженный Ту-22М3. На втором — предположительно, три уничтоженных Ту-22М3.

Таким образом, по видеозаписям и спутниковым данным на данный момент подтверждено повреждение или уничтожение не менее 13 российских военных самолётов.