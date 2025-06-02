Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредила граждан о распространении фальшивых QR-кодов на улицах, остановках, в парках и других общественных местах.

Отмечается, что мошенники размещают в городе и соцсетях плакаты с QR-кодами и подписью «Отсканируй меня», якобы предлагая выгодные вакансии, акции или карьерные возможности. При сканировании пользователи попадают на фальшивые Telegram-каналы, где их под разными предлогами просят предоставить личные данные.

Эти данные используются для доступа к банковским счетам и оформления онлайн-кредитов на имя жертв.

Служба просит граждан не сканировать подозрительные QR-коды с уличных плакатов или в соцсетях, никогда не сообщать данные карт, паспорта и коды из SMS третьим лицам, проверять источники – официальные акции и вакансии публикуются только на проверенных ресурсах.

Служба призывает граждан быть бдительными и распространить эту информацию среди близких.