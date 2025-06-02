Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным 29 мая. Пресс-секретарь Айдос Укибай заявил, что между ними сохраняются многолетние дружественные отношения, не зависящие от наличия государственных полномочий.

По его словам, Назарбаев получил приглашение на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы, но не смог участвовать в официальных торжествах по объективным причинам. Он посетил Москву позднее — в частном порядке.

Укибай также опроверг слухи о выезде Назарбаева за пределы страны.