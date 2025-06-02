Сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь заявили о планах принять к саммиту G7 законопроект о санкциях против стран, импортирующих российские энергоресурсы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на их совместное заявление после переговоров с французскими чиновниками в Париже.

Проект, представленный в апреле, предполагает введение пошлин в 500% на импорт из государств, покупающих у России нефть, нефтепродукты, газ и уран.

Авторы инициативы утверждают, что ее поддерживают 82 члена верхней палаты конгресса.

Саммит «Большой семерки» пройдет с 15 по 17 июня.