Помощь в получении помилования у президента США Дональда Трампа стала крупным бизнесом для консалтинговых и лоббистских компаний, приближенных к Белому дому. Об этом информирует NBC.

Отмечается, что некоторые готовы тратить миллионы долларов, чтобы добиться президентского помилования, при этом конкретной ставки за помощь в этом процессе нет. Два источника NBC поведали, что знают о предложении $5 млн за помощь в передаче дела Трампу — что выше пятизначных сумм за эти же услуги, которые приближенные президента требовали во время его первого срока, отмечала The New York Times. Ситуация также отличается тем, что глава государства уже сейчас занимается помилованиями на регулярной основе, а не в конце срока.

«Помилования стали прибыльным делом с точки зрения лоббирования», — заявил телеканалу лоббист, к фирме которого обращались с подобными запросами.

«Это словно Дикий Запад. В принципе, вы можете взимать любую плату, какую захотите», — сказал лоббист из окружения Трампа.

Некоторые собеседники NBC, знакомые с происходящим, выражают озабоченность риском появлением фаворитизма, которое может подорвать доверие к процессу помилования.

«Это очень разрушительно для нашей судебной системы. Это лишает право на помилование законной силы. Это укрепляет двухуровневую систему правосудия, в которой богатство становится залогом освобождения из тюрьмы», — заявила Элизабет Ойер, которая была адвокатом по вопросам помилования в Минюсте США при администрации президента Джо Байдена.

В Белом доме при этом отвергли опасения, описанные NBC. Там отметили, что все решения о помиловании и смягчении наказания «принимаются исключительно президентом Трампом, который всегда готов дать достойным американцам второй шанс — особенно тем, кто несправедливо подвергся преследованиям со стороны коррумпированной системы правосудия».