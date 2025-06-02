2 июня работники гражданской авиации Азербайджана отмечают свой профессиональный праздник и годовщину образования гражданской авиации страны.

Согласно указу главы государства Азербайджана Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года «Об учреждении профессионального праздника работников гражданской авиации», 2 июня является Днем работников гражданской авиации.

День работников гражданской авиации является символом признания важного вклада работников этой отрасли в развитие страны, содействия росту экономики и укрепления связей с другими странами.