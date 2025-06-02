Пропавшая два года назад в Хачмазском районе женщина с нарушением зрения была убита.

Сотрудники полиции смогли выяснить, что женщину убили, после чего ее тело закопали, уточняет «Репорт».

Информация о пропаже 59-летней жительницы Хачмазского района Гюльхар Джахангировой, у которой было нарушение зрения, поступила в полицию 18 июля 2023 года. Поиски, которые велись два года, ни к чему не привели. Но недавно было установлено, что женщина была убита.

Согласно предварительный данным, женщину убил водитель такси, его личность не раскрывается. Подозреваемый в убийстве задержан. Обстоятельства происшествия расследуются.