В России скоро появятся многоквартирные деревянные дома.

Проекты по строительству деревянных многоквартирных домов до 5 этажей должны начать реализовываться в России в течение одного года, проинформировал ТАСС первый зампред профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

«Сейчас проходят буквально в это время испытания с пожарными службами данных многоквартирных высотных домов. Я думаю, что у нас примерно в течение года уже начнут достаточно активно реализовываться проекты, пускай там не с высотным домостроением, но средней этажности, до пяти этажей у нас дома из дерева должны появиться в нашей стране», — заявил он.