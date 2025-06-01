Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв назвал атаки украинских дронов по стратегическим аэродромам России, в том числе в Иркутской области, «провалом всех наших спецслужб» и потребовал суровых последствий для ответственных.

«Кто-то должен понести наказание башкой», — заявил он, подчеркнув, что каждая потеря стратегического объекта является критической.

По его словам, произошедшее стало результатом серьёзных ошибок в системе охраны:

«Дороги пустые, можно ехать кому угодно и везти что угодно. До сих пор, к сожалению, меры не приняты. Если в Курской области посты поставили, то по всей стране всех гаишников сократили, посты ДПС убрали, и все радостно смотрят на камеры».

Гурулёв потребовал провести масштабное разбирательство:

«Есть несколько моментов — спецслужбы, как доехала, почему аэродром не охранялся, кто этим делом вообще занимался. Надо провести разбирательство со всех сторон, сделать выводы и хранить аэродромы».