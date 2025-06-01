Целью атаки на четыре российские авиабазы стали стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые регулярно наносят удары по украинским городам, сообщил Sky News источник в спецслужбах.

Хотя использование дронов обеими сторонами стало привычной тактикой, как правило, удары наносятся по прифронтовым районам. Однако на этот раз Украина атаковала авиабазы в глубоком тылу России.

Особое внимание было уделено авиабазе Оленья в Мурманской области — более чем в 1700 км от украинской границы. Именно с этого аэродрома, по данным источников, поднимаются российские бомбардировщики для ночных налетов на территорию Украины.