Татьяна Ким покинула пост генерального директора Wildberries. Новым руководителем компании стал Алексей Куликов. Это следует из обновленной выписки ЕГРЮЛ от 20 ноября.

Кроме того, Ким больше не числится учредителем ООО «Вайлдберриз» и лицом, уполномоченным действовать от имени компании без доверенности.

Кадровые изменения произошли на фоне масштабной перестройки структуры RWB. Накануне доля Ким в объединенном бизнесе сократилась с 65% до 45%, а ещё 30% перешли двум закрытым инвестиционным фондам.

Предположительно, изменения связаны с попаданием Ким в санкционный список ЕС. Официальных комментариев пока не поступало.

С 2024 года, после раздела компании, Куликов руководил «ВБ Инжиниринг». Ранее он также был связан со структурами братьев Мирзоян.