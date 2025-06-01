Корональный выброс массы, который был зарегистрирован на Солнце накануне, достиг магнитосферы Земли. Прогнозируется вероятность геомагнитных возмущений экстремального уровня. Об этом поведал глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

«К Земле, судя по показаниям космических средств слежения, пришло выброшенное вчера Солнцем облако плазмы. Исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды был зафиксирован сегодня в 08:30 утра по московскому времени (09:30 – бак.вр.)», — приводит РИА Новости его слова.

Учёный указал на беспрецедентность текущей ситуации с солнечным ветром. Его скорость достигает невероятных 1000 км/с, а плотность и температура бьют все рекорды. Богачёв уточнил, что температура, зафиксированная несколькими космическими аппаратами, превышает 2 миллиона градусов, что в 20 раз превышает норму и даже выше, чем температура солнечной короны. По его словам, подобные значения, скорее всего, являются самыми высокими за всю историю наблюдений.

Он выразил мнение, что наблюдаемые эффекты связаны с солнечным выбросом плазмы, произошедшим накануне. Если это так, то облако достигло Земли с невероятной скоростью, превысив все показатели — менее чем за 30 часов, что значительно быстрее прогнозов. Но он не исключает, что до Земли дошла лишь небольшая, аномально быстрая часть плазмы, а основная масса вещества движется с более обычной скоростью и прибудет позже.

По его словам, буря уже достигла предпоследнего — четвёртого уровня (G4) из пяти возможных. «На Земле на данный момент регистрируется магнитная буря уровня G4», — сказал Богачёв.

Он добавил, что характеристики солнечной плазмы, окружающей Землю, остаются на исключительно высоком уровне уже несколько часов. Если показатели в ближайшее время не начнут падать, то уже сегодня возможен выход на самый мощный — пятый уровень магнитной активности.