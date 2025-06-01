На электрической подстанции в селе Мюсюслю Уджарского района произошел сильный пожар, в результате чего некоторые села остались без электроснабжения, уточняет Report.

Известно, что около 07:40 на одном из трансформаторов станции внезапно начался пожар, огонь быстро распространился, в результате чего села Мюсюслю, Тязя Шильян, Бяргюшад, Гараджаллы, Пиркянд, Кючякянд Уджара, а также села Алпоут и Бяйдёвюль Гёйчайского района остались без электричества.

На место происшествия работают подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Возгорание было ликвидировано. Обстоятельства инцидента расследуются.