Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммада Синвара и других высокопоставленных членов палестинского радикального движения.

Согласно публикации, ЦАХАЛ и Агентство безопасности Израиля провели целенаправленную операцию против руководителей ХАМАС, находившихся в командно-контрольном пункте под зданием Европейской больницы сектора Газа в городе Хан-Юнис. В армии отметили, что боеприпасы на здание сбросили израильские ВВС. При ударе был уничтожен в том числе Синвар.

«До и во время удара были приняты меры по минимизации риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, наблюдение с воздуха и дополнительные разведывательные данные», — утверждает ЦАХАЛ.