Американская национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) призвала власти города Мемфис остановить реализацию проекта суперкомпьютера Colossus предпринимателя Илона Маска.

Об этом сообщает телеканал NBC.

«То, что вы самый богатый человек в мире, не дает вам права загрязнять темнокожие общины и подвергать риску здоровье их жителей… Мы призываем департамент здравоохранения немедленно вмешаться», — сказал глава NAACP Деррик Джонсон.

По данным NAACP, проект суперкомпьютера не соответствует экологическим нормам. В связи с этим его реализация может нанести вред жителям прилегающих районов, отметили активисты. Ассоциация призвала отслеживать последствия работы технологии.

Суперкомпьютер Colossus, принадлежащий xAI, расположен в штате Теннесси. Он оперирует 200 тысячами ускорителей и, по мнению Маска, является «самым производительным кластером для обучения языковых моделей в мире» на текущий момент.