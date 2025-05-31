В Баку состоялась торжественная церемония открытия дома-музея выдающегося азербайджанского поэта, народного писателя Расула Рзы.

Мероприятие началось с прослушивания архивной записи стихотворения «Печаль мира» в исполнении самого автора, передает Report.

О становлении идеи создания музея, а также о жизни и творчестве Расула Рзы рассказал народный писатель Анар Рзаев.

Народный артист и дипломат Полад Бюльбюльоглу поделился личными воспоминаниями о поэте. Он рассказал о песне, написанной на его стихи, и подчеркнул, что открытие музея вызывает у него глубокую ностальгию.

Директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академик Рафаэль Гусейнов отметил, что значение Расула Рзы выходит за рамки поэзии — он был личностью, сформировавшей целую школу духовности.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт Салим Бабуллаоглу выделил новаторство и смелые художественные поиски поэта. «Расул Рза внёс вклад и в развитие кино и музыки. По его инициативе были сняты новые фильмы, создан симфонический оркестр», — отметил он.