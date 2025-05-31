Министры иностранных дел Турции и Великобритании Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро обсудили шаги по прекращению российско-украинского конфликта.

Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро», — передает агентство слова собеседника.

Сообщается, что в ходе разговора, помимо украинского вопроса, обсуждались двусторонние отношения между странами, а также ситуация в Палестине и события в Сирии.