В Анкаре в Музее живописи и скульптуры открылась выставка «Западный Азербайджан в культурной памяти», посвящённая 200-летию со дня рождения Мирзы Гадима Иревани — основоположника реалистической живописи в Азербайджане.

Экспозиция включает около 40 произведений из коллекции Национального музея искусств Азербайджана, а также работы других художников, отражающие культурное наследие Иревана. Там с помощью технологий искусственного интеллекта воссоздан интерьер Сардарского дворца, что позволяет глубже погрузиться в атмосферу эпохи, сообщает Trend.

Мероприятие организовано совместно Министерствами культуры Азербайджана и Турции, Азербайджанским культурным центром в Анкаре, Национальным музеем искусств Азербайджана и Музеем живописи и скульптуры. Выставка будет открыта до 18 июля.