Группа экспертов НАТО в рамках программы расширения военного образования (DEEP) посетила Азербайджан и провела ряд встреч в Национальном университете обороны и подведомственных военных учебных заведениях. Об этом Minval сообщили в оборонном ведомстве страны.

В ходе визита делегация ознакомилась с текущим состоянием и достижениями в сфере военного образования, обсудила планы на будущее и ключевые задачи. Также были совершены визиты в Институт военного управления Национального университета обороны, Военный институт имени Гейдара Алиева и Военно-медицинский факультет, где эксперты получили подробную информацию и смогли задать интересующие вопросы.

На встречах были представлены данные о реализуемых образовательных программах, проанализированы результаты предыдущих обсуждений, рассмотрены предложения по развитию учебных курсов, расширению квалификации преподавательского состава и внедрению электронных систем обучения.