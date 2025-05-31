Президент США Дональд Трамп, несмотря на все сложности, пытается наладить отношения с РФ. Об этом в заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс, передает ТАСС.

Он отметил, что Трамп опять пытается все развернуть в другую сторону. Вопреки своему окружению, он все пытается все наладить.

Сакс убежден, что хорошие личные отношения Трампа с президентом России Владимиром Путиным едва ли просто воодушевляющие слова на публику, но проблема здесь кроется в том, о чем несколько лет назад говорил сам российский лидер. «Американские президенты приходят к власти с какими-то своими идеями, а потом к ним приходят люди в темных костюмах с портфелями — и, я бы добавил, в синих галстуках (синий цвет в политической системе США связан с Демократической партией и объясняют им реальность. Иными словами, им дают понять: мир заключать нельзя, с Россией нужно воевать. И, как тогда сказал Путин, после этого все те идеи, о которых шла речь ранее, просто исчезают. Их больше никто не упоминает. Он хотел сказать, что в США существует дипстейт, так называемое глубинное государство, которое уже многие десятилетия придерживается жесткой антироссийской линии. Оно по-прежнему существует», — констатировал американский экономист.