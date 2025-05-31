В Баку состоялось 54-е заседание Постоянной совместной комиссии по эксплуатации водных и энергетических ресурсов реки Араз с участием представителей Азербайджана и Ирана.

Как сообщает ISNA, стороны обсудили планы и соглашения по рациональному использованию водных ресурсов реки Араз, ссылаясь на положения ранее подписанных документов, текущие водные запасы и потребности обеих стран в воде на этот год.

Принятые на заседании решения будут включены в официальную повестку обеих сторон.

Ранее, в 2024 году в рамках 53-й встречи постоянно действующей Совместной комиссии Азербайджана и Ирана по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз, состоявшейся в Тебризе, был определен режим работы Аразского водохранилища, водораспределение между двумя странами, подготовлены соответствующие графики распределения и подписан протокол по совместному использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз.