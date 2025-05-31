Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас обеспокоена в связи с укреплением отношений между Россией и Китаем на фоне продолжающегося конфликта в Украине. Об этом 31 мая сообщило агентство Bloomberg.

Как отметили в публикации, Каллас на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре подчеркнула, что когда Китай и Россия говорят о совместных изменениях, которые не происходили уже несколько столетий, и о пересмотре мирового порядка в области безопасности, это должно вызывать «серьезную обеспокоенность» у всех.

Дипломат назвала отношения между Россией и Китаем «величайшим вызовом» времени, добавила «Газета.Ru».

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 1 апреля рассказал, что сотрудничество России и Китая не нацелено против третьих стран. По его словам, государства не собираются «топтаться на месте» в вопросе развития российско-китайских отношений. Ван И уточнил, что между сторонами стоит самая широкая перспектива.