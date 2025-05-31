В январе-апреле 2025 года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Европейского союза (ЕС) составил 7 189 623 долларов США. Государственный таможенный комитет распространил данныее об этом.

Сообщается, что это на 35,5% больше в годовом сравнении. За четыре месяца из Азербайджана в страны ЕС было экспортировано продукции на 6 234 280 долларов США (на 38% больше в годовом сравнении). За тот же период импорт продукции из стран ЕС в Азербайджан составил 787 600 долларов США (на 21,3% больше, чем годом ранее).