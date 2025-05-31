Если Россия одержит победу в Украине, Владимир Путин может предпринять попытку вторжения в страну НАТО, скорее всего, его целью будет Балтия. Об этом заявил бывший генерал США и экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью DailyMail.

Петреус заявил, что целью России было свержение президента Владимира Зеленского, чтобы «установить марионеточного лидера и контролировать всю Украину»

«Как только это будет сделано, вы увидите, как они сосредоточатся на одном из государств Балтии», — сказал он.

Он считает, что Россия может начать вторжение, чтобы проверить решимость Запада или в качестве прелюдии к более широкому наступлению. При этом первоочередной целью Путина Петреус назвал Литву: «Литва занимала видное место в его речах, и нам следовало бы прислушаться к нему гораздо больше».

Петреус также раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что он неоднократно давал Путину второй шанс, и обрушился на его предшественника Джо Байдена за неспособность адекватно вооружить украинские силы.

«Мы видели три случая, когда президент США угрожал, что через две недели нам придется применить другой подход. На этот раз посмотрим, что произойдет на самом деле», — сказал он.

Петреус также подчеркнул, что США также слишком долго тянули с отдельными решениями, такими как предоставление танкиов M1 Abrams, F-16, а также с системами залпового огня, усовершенствованными боеприпасами и снятием ограничений на их использование.

«Это было очень бесполезно для украинцев. Каждый раз им приходилось просить и ждать, а затем мы говорили «нет», а затем «может быть», и в конце концов они получали это. Нам следовало сделать так много для украинцев, чтобы они могли изменить динамику на поле боя, чтобы показать Москве, что они не могут добиться дополнительных успехов на поле боя приемлемой ценой», — подчеркнул экс-глава ЦРУ.