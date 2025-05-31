Вспышка, близкая к высочайшему классу Х, которая сопровождалась крупнейшим в этом году выбросом плазмы, зафиксирована на Солнце 31 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения. Событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 мск в активной области №4100», — отмечается в сообщении.

Ученые прогнозируют приход облака плазмы к Земле вечером 1 июня. «Предварительно, [выброс] может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4. Прогнозная ветвь на G5 также существует, но имеет на данный момент 2% вероятности», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.