30 мая с банковских карт отдельных граждан различными киберметодами были украдены денежные средства в размере 725, 550, 450, 447, 300, 204, 73, 72, 60, 50 манатов и 49 долларов США. Информацию об этом распространило МВД Азербайджана.



Сообщается, что CVV/CVC-код на карте, OTP-код, отправляемый по СМС, логины и пароли, необходимые для доступа к другим принадлежащим вам системам, а также PIN-код карты являются конфиденциальной информацией. В случае предоставления этих сведений неизвестным лицам денежные средства на вашем счете окажутся под угрозой, а если денег нет, то злоумышленники могут взять кредит от вашего имени.