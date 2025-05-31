Религиозные деятели из Турции и Грузии, прибывшие в Азербайджан по организации Государственного комитета по работе с религиозными организациями и действующего под его руководством Фонда пропаганды духовных ценностей, прибыли в Шушу, сообщает Report.

Делегация 31 мая ознакомится с историческими местами в Шуше, в том числе с мечетями Юхары Гевхарага, Ашагы Гевхарага, Саатлы и Джыдыр дюзю.

Визит, в котором принимают участие более 30 азербайджанских религиозных деятелей, направлен на дальнейшее укрепление религиозно-духовных связей, единства и солидарности с соотечественниками, проживающими за рубежом. Он продлится до 2 июня.