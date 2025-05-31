Министр торговли США Говард Латник и бизнесмен Илон Маск пошутили, что синяк под правым глазом Маску могла поставить супруга французского президента Эмманюэля Макрона Брижит.

Латник присутствовал на пресс-конференции президента США Дональда Трампа в Белом доме. Мероприятие было посвящено возвращению в частный сектор Маска, который ранее курировал ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Журналисты спросили предпринимателя, откуда у него под глазом синяк. «Я не был где-либо рядом с Францией», — ответил он, добавив, что тут можно пошутить на тему пощечин. После этого Латник сказал: «Первая леди Франции». В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что не заметил синяка.

Как пояснил Маск, синяк под глазом ему поставил его пятилетний сын. «Я сказал [ему]: «Давай, ударь меня по лицу». И он ударил», — рассказал предприниматель.