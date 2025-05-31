Минобороны Украины обратилось к Турции с просьбой начать поставки Киеву систем ПВО и заняться инвестициями в ВПК страны.

Пожелания были озвучены во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в социальной сети Facebook.

«Первый заместитель министра обороны Сергей Боев очертил ключевые направления, в которых Украина нуждается в поддержке: инвестиции в оборонно-промышленный комплекс; поставка техники и систем ПВО; боеприпасы для противовоздушной обороны; снаряды основных калибров; усиление наших дальнобойных возможностей», — написал Умеров.