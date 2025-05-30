Президент США Дональд Трамп дал совет Макрону по поводу его семейных отношений.

На пресс-конференции в Белом доме журналисты задали вопрос Трампу, какой «семейный совет» он бы дал Макрону после появления видеозаписи, на которой французскому лидеру дает пощечину жена.

«Убеждайтесь в том, что двери закрыты», — ответил глава американской администрации.

«Я говорил с ним, с ним все в порядке. Они хорошие люди. Я его знаю очень хорошо», — заявил далее Трамп. «Не в курсе, что там стряслось. Но я его знаю очень хорошо. С ними все в порядке», — добавил хозяин Белого дома.