Президент США Дональд Трамп вручил бизнесмену Илону Маску золотой ключ от Белого дома в знак признания заслуг последнего на посту специального государственного служащего.

Об этом сообщает Белый дом.

«Многие из сотрудников DOGE остаются. Илон тоже остается рядом <…>, он будет приходить и уходить», — заявил президент США на пресс-конференции, проведенной вместе с возвращающимся в частный сектор Маском.

В ходе церемонии передачи символического подарка Маск в шутку поинтересовался размером замка, к которому подходит ключ. «Замок, наверное, потрясающий», — пошутил предприниматель. На что Трамп ответил: «Да, очень большой замок».