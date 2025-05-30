Компания Meta остановила кампании по манипулированию общественным мнением, направленные на Азербайджан, в которых использовались поддельные аккаунты.

Кампания по манипулированию общественным мнением, которую остановила Meta, исходила из Ирана и была направлена на азербайджаноязычную аудиторию в Азербайджане и Турции. Она охватывала платформы Meta, X (Twitter) и YouTube и включала: 17 фейковых аккаунтов в Facebook, 22 страницы в Facebook и 21 аккаунт в Instagram, сообщает издание The Hacker News.

Фальшивые аккаунты использовались для публикации контента (в том числе в группах), управления страницами, комментирования собственных постов, чтобы искусственно раздуть их популярность.

Многие из этих аккаунтов выдавали себя за журналисток и пропалестинских активистов.

Операция применяла спам-методы, встраиваясь в актуальные обсуждения с помощью популярных хештегов: #palestine, #gaza, #stoppalestiniangenocide, #starbucks, #instagram.

Контент на азербайджанском языке затрагивал Олимпиаду в Париже (2024), атаки Израиля с использованием пейджеров (2024), бойкот американских брендов, критику США, президента Байдена и действий Израиля в Газе.

Эту активность связали с Storm-2035 – известной иранской группировкой, которую Microsoft в августе 2024 описывала как сеть, распространяющую поляризующие нарративы среди американских избирателей.

Ранее, в 2024 году, компания OpenAI также заблокировала аккаунты ChatGPT, созданные Storm-2035, которые использовали ИИ-чатбот для генерации пропагандистских материалов.

Иранская сеть применяла координированное манипулирование, маскируясь под независимых активистов и журналистов, чтобы усилить свое влияние в Азербайджане и Турции. Meta, Microsoft и OpenAI продолжают противодействовать подобным кампаниям.