Следующая сумма выплаты по государственным деривативам Украины составляет более 665 млн долларов. Однако эти выплаты пока не будут проводиться.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Сегодня на Ирландской фондовой бирже Минфин Украины обнародовал заявление, в котором подтверждается, что согласно расчетам по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня 2025 года, составляет 665 млн 453 тысяч 507,60 долларов.

Однако Украина напомнила владельцам Государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации.

В августе 2024 года из условий государственных деривативов было изъято положение о кросс-дефолте, что означает, что согласно наступления дефолта по одному долговому обязательству автоматически не будет приводить к дефолту по другому.

«Это означает, что соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту по обязательствам по облигациям внешнего государственного займа и не создает угрозы для финансовой стабильности государства», — пояснили в Минфине.