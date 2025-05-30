Финская полиция безопасности (SUPO) заявила, что Иран ведёт слежку за гражданами, бежавшими из страны и проживающими в Финляндии.

Об этом 30 мая сообщает телеканал Yle со ссылкой на представителей спецслужбы.

По данным SUPO, мишенью иранских агентов становятся политические оппозиционеры и другие лица, которых власти Исламской Республики считают угрозой. В ряде случаев давление оказывается и на родственников этих людей.

Кроме того, SUPO сообщает, что Иран оказывает влияние на деятельность преступных группировок в Финляндии, используя для этого подставных лиц. Хотя конкретные случаи в отчёте не приводятся, спецслужба подчёркивает, что аналогичные схемы уже неоднократно фиксировались в странах Северной Европы, где раскрывались преступления с участием иранских госструктур.