В американском штате Вирджиния задержан сотрудник IT-отдела Разведывательного управления Минобороны за попытку передать секретные данные представителю иностранного государства, сообщило министерство юстиции страны в четверг, 29 мая. Согласно судебным документам, подозреваемый — 28-летний Нейтан Лаатч — стал гражданским сотрудником DIA в 2019 году. Он работал в отделе внутренних угроз и имел допуск к материалам под грифом «совершенно секретно». В марте 2025 года Федеральное бюро расследований (ФБР) получило информацию, что некий человек — теперь известно, что речь шла о Лаатче — предложил секретные данные «дружественному иностранному правительству».

В соответствующем электронном письме он заявил, что «не согласен с ценностями нынешней администрации» США и потому «готов поделиться секретной информацией», к которой у него есть доступ, включая «готовые разведывательные продукты, некоторые необработанные разведданные и другую секретную документацию», следует из пресс-релиза Минюста США.

Под видом представителя иностранного правительства с Лаатчем общался сотрудник ФБР. В течение трех дней мужчина копировал секретные данные со своего рабочего компьютера на внешний носитель, после чего договорился об их передаче.

Удостоверившись, что собранные им сведения были получены, 7 мая Лаатч сообщил агенту ФБР, что хотел бы в обмен на передачу дальнейших секретных данных получить гражданство страны, с представителем которой он, по его мнению, общался. Обосновал он это тем, что в США, по его оценке, «в долгосрочной перспективе ситуация не улучшится».

14 мая агент ФБР сообщил Лаатчу, что готов получить от него дальнейшую секретную информацию. 29 мая при попытке передать эти сведения сотрудник DIA был арестован.