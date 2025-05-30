Иран опроверг утверждение о временном соглашении с США. Об этом сообщило Tasnim.

Сообщается, что иранская сторона опровергает утверждение о временном соглашении, и до сих пор ни США, ни Иран не выдвинули предложение о соглашении. Точное время и место проведения очередных переговоров не установлены. Время переговоров должна определить страна-посредник Оман.

Отметим, что 23 мая в Риме представители Ирана и США в пятый раз провели переговоры по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Посредником в этих переговорах выступил Оман.