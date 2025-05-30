Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин полностью нарушил достигнутые ранее договорённости по торговым отношениям с Вашингтоном.

По его словам, введённые им высокие тарифы стали разрушительными для китайской экономики: «Многие фабрики закрылись, и, мягко говоря, начались гражданские волнения».

«Я видел, что происходит, и мне это не понравилось — для них, а не для нас. Я быстро заключил сделку с Китаем, чтобы спасти их от, как мне казалось, очень тяжёлой ситуации. Я не хотел, чтобы это случилось», — отметил Трамп в своей социальной сети.

По его утверждению, после заключения сделки обстановка стабилизировалась, и Китай вернулся к обычному деловому режиму: «Все были довольны! Это хорошие новости!».

Однако, как подчеркнул президент США, Пекин «полностью нарушил своё соглашение» — что, по его мнению, неудивительно..