Российские учёные зафиксировали появление нового острова в северной части Каспийского моря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

«Ученым удалось подтвердить существование нового острова в 30 км к юго-западу от острова Малый Жемчужный», — отметили в институте. По словам специалистов, остров образовался из-за продолжающегося падения уровня воды в Каспийском море.

Недавняя экспедиция достигла берегов нового острова, однако высадка на него не состоялась из-за неблагоприятных погодных условий.