25 мая в 22:20 на участке пограничного отряда «Худат» было зафиксировано нарушение государственной границы, сообщает Государственная пограничная служба Азербайджана.

Наряд, несший службу, оперативно обнаружил попытку незаконного пересечения границы. Пограничная застава была немедленно поднята по тревоге, российская сторона своевременно проинформирована.

В ходе операции были спасены нарушители, оказавшиеся в беспомощном состоянии на труднопроходимом участке местности и в сильном течении реки Самур, пытаясь переправиться на территорию России. Все они были эвакуированы.

Задержанными оказались граждане Пакистана: Бегум Ракия (1975 г.р.), Ахмед Сулейман (1991 г.р.), Сумера Сулейман Ахмед (2000 г.р.), Сулеман Мухаммед Султан (2021 г.р.) и Скендер Мухаммед Султан (2022 г.р.).

Следствие установило, что указанные лица прибыли в Азербайджан легальным путем, однако пытались нелегально мигрировать в одну из европейских стран.