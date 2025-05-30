За минувшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана с использованием различных методов было похищено более 5 тыс. манатов. Как сообщили в МВД, среди случаев — кражи на суммы 2 250, 1 200, 1 145, 350, 170, 155, 80, 58, 50 и 25 манатов.

В Министерстве внутренних дел напомнили, что коды CVV/CVC, а также OTP-коды, поступающие по SMS, являются конфиденциальными данными. Их передача посторонним может привести к потере как собственных средств, так и к оформлению кредитов на имя владельца карты.

Граждан призвали не верить сомнительным предложениям, связанным с получением прибыли, страховкой, визовой поддержкой или банковскими операциями. Все такие звонки и сообщения следует немедленно блокировать.