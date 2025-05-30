Минобороны РФ сообщило, что в ночь 30 мая российские силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников: 15 дронов сбили над Белгородской областью, 12 — над Курской.

При атаке в Белгородской области в районе села Зозули Борисовского района беспилотник попал по автомобилю, ранен водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавшего госпитализировали.

В Курске ранения получил один человек — 27-летний мирный житель, который ехал в автомобиле, рассказал глава региона Александр Хинштейн. Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями. Обломки беспилотника повредили здание Курской городской больницы № 1 и многоквартирные дома.