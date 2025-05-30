Президент Польши Анджей Дуда возмутился безразличием украинцев к геноциду поляков во время Волынской резни.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Kanal Zero.

Дуда подчеркнул, что не принимает ситуации, когда в Украине его встречают люди с символикой Степана Бандеры, не осознавая при этом значения этих символов.

— Абсурд, когда я приезжаю в Украину, а меня обнимают и благодарят люди, у которых на руках повязки в цветах бандеровского флага. Я говорю, что мы не можем этого принять, а они разводят руками и спрашивают: «А что вы имеете в виду?», — заявил польский президент.

«Для нас они просто обычные военные преступники, убийцы, геноцидники, и именно так мы всегда будем их называть и никогда с этим не смиримся», — отметил Дуда.