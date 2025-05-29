Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме России направили главе МВД страны Владимиру Колокольцеву письмо с предложением обязать трудовых мигрантов вносить при въезде в РФ депозит, который в случае нарушения ими законодательства покрывал бы расходы на депортацию.

Среди авторов письма — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции Сардана Авксентьева, передает ТАСС.

«С целью снижения финансовой нагрузки на государственный бюджет и обеспечения более эффективной миграционной политики партия «Новые люди» предлагает внедрить систему «Обратный билет» для трудовых мигрантов. Суть инициативы заключается в том, чтобы при въезде в страну трудовой мигрант вносил депозит, который в случае нарушения им законодательства покрывал бы расходы на его депортацию», — говорится в письме.