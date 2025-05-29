Азербайджан вышел в полуфинал проходящего в Баку чемпионата мира по мини-футболу.

Национальная команда под руководством Эльшада Гулиева обыграла сборную Англии в 1/4 финала со счетом 2:1.

Эльшад Гулиев прокомментировал решающую победу над Англией, обеспечившую команде путевку в полуфинал чемпионата:

«Мы одержали великолепную победу. Выражаю благодарность всем, кто нас поддерживал, азербайджанскому народу. Игра была трудной. В полуфинале мы встретимся с Черногорией. Надеюсь, что и в той встрече мы одержим победу и выйдем в финал».